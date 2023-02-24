И, вероятно, сейчас идет подготовка для вторжения в Молдову. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Так, по словам Коваленко, российская пропаганда разгоняет истерику по готовящемуся "вторжению" ВСУ в Приднестровье и прозрачно намекает на то, что в этом случае, может произойти некий инцидент на складах «ПМР».

«Дело в том, что все те информационные конвульсии, которые исходят в последние дни от российской стороны, направлены на то, чтобы подготовить фундамент для вторжения в Молдову и провести силовую смену власти. В свою очередь, мо рф прекрасно понимает, что обладает в "ПМР" ограниченным контингентом», - объяснил Коваленко задум оккупантов, отмечая, что видит в этом намек на «вялую угрозу».

Коваленко также выразил уверенность, что российского контингента и незаконных вооруженных формирований в «ПМР» хватит для того, чтобы захватить некоторые населенные пункты и города в молдове, провести силовую операцию в Кишинёве, однако критически не достаточно, чтобы противостоять ВСУ.

А, надеяться на то, что укранские защитники не вмешаются, добавил Коваленко, «глупо», поэтому и пошла информационная вонйа о готовящемся подрыве в «ПМР».

По словам эксперта, на складах в Приднестровье в настоящее время находится от 19 тыс до 22 тыс тонн боеприпасов разной номенклатуры. Это и артиллерийские снаряды, и патроны, и мины, и авиационные бомбы, а также танковые выстрелы.

«И всю эту массу сравнивают со взрывным эффектом от бомбы в 10 килотонн», - говорит Коваленко, отмечая, что в случае окозания помощи Молдове Украиной, россияне могут устроить взрыв в Приднестровье.

И это, говорит эксперт, «может показаться логичным, ведь оказывая помощь, Молдове ВСУ в обязательном порядке зачистят Приднестровье и 100% запросят у Кишинёва добро на вывоз боеприпасов».

Также Коваленко спрогнозировал последствия такого взрыва:

«Сравнение со взрывом от ядерной бомбы в 10 килотонн весьма натянутое. Во-первых, потому, что склад если и взорвут, то не единым импульсом, а по цепной реакции, поэтому всплеск энергии будет меньший чем 10 килотонн. Но, самое главное - это в-третьих. А это, непосредственно сам вред, который будет нанесён непризнанной клоаке».

По словам эксперта, рядом со складами находятся Цементный и Металлургический заводы - в Рыбнице, одни из немногих предприятий в "ПМР" которые хотя бы работали до 2022 и являются объектами в поле интересов местной олигархической монополии "Шериф".

То есть, делает вывод Коваленко, такой сценарий явно не устроит местные "элиты".

Во-вторых, продолжает Коваленко, значительная часть боеприпасов находится под землёй, а потому, внешний эффект будет погашен именно этим фактором.

Однако, наиболее важным является тот факт, что на территории заводов размещены могильники с радиоактивными отходами. Таким образом, в Приднестровье «должна быть тишь да гладь, что в интересах самих же российских оккупантов и их агентов, ведь в противном случае будет хуже им же».

Эксперт отмечает, что, российское командование оказалось в очень сложной ситуации, которая подводит их к действиям, последствия которых «не вселяют оптимизма».

Добавим, тем временем в Институте изучения войны отмечают, что россия создает условия для военных операций "под фальшивым флагом" на границе с Черниговской областью и в Молдове.

Кремль также создает информационные предпосылки для проведения таких же провокаций в самопровозглашенной молдавской республике Приднестровье.

Вместе с тем, подчеркивают эксперты, у Москвы нет военных ресурсов непосредственно вторгнуться в Молдову. А вот провокациями у Черниговской области враг хочет отвлечь ВСУ от подготовки к контрнаступлению и ослабить мощную оборону на востоке Украины.

Минобороны Молдовы, в свою очередь, опровергает российские заявления о готовящейся Украиной провокации в Приднестровье.

Заявление МО РФ о возможных провокациях со стороны Украины в Приднестровском регионе является «элементом психологической операции».

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация вокруг Молдовы быстро накаляется - что задумал Путин и может ли вмешаться ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала о новом ударе оккупантов по жилым домам и больнице.

Также Politeka.net писала, на каких направлениях сейчас враг сосредотачивает основные усилия для наступления.