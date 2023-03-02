В ночь на 2 марта в городе Запорожье в результате ракетного удара произошло разрушение с 5 по 1 этажа пятиэтажного жилого дома в пределах одного подъезда.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили спасатели.

По состоянию на 04:30 были спасены 9 человек – их госпитализировали для осмотра. Эвакуированы 20 жителей дома.

Известно, что среди спасенных беременная женщина.

Сначала сообщалось об одном погибшем человеке, впоследствии появилась информация о еще одной жертве.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Также в Сети появились кадры с места атаки. На них видно, что часть многоквартирного дома превратилась в руины.

По данным Запорожской ОВА, удар по жилому дому, вероятно, был нанесен российскими ракетами С-300.

"Очередной террористический акт совершили войска России против мирного населения! Час назад враг нанес ракетный удар (вероятно С-300) по жилому дому в областном центре. Снаряд разрушил три этажа", - заявили в ОВА.

Напомним, что в результате российской атаки по Запорожью 9 октября погибли по меньшей мере 14 человек.

Добавим, что на днях Украину всколыхнуло новое страшное известие - в результате обстрела погибла спасатели.

Также сообщалось, что оккупанты окружают Бахмут - что сейчас происходит на поле боя.

Кроме того, Politeka.net писала о новых взрывах в оккупированном Крыму.