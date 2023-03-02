В Киеве возник серьезный пожар на проспекте Степана Бандеры, также появились фото с места тяжелого ДТП

В Сети появились кадры с места, где можно увидеть, что в небо поднимаются клубы черного дыма, пишет Politeka.net.

Сначала предполагалось, что пожар произошел в складских помещениях, потом выяснилось, что горит СТО.

В настоящее время о пострадавших не сообщается.

В то же время стало известно, что на перекрестке Оболонского проспекта и Героев Азова произошло Серьезное ДТП. Как сообщают паблики, в результате аварии один из автомобилей вылетел на пешеходную зону.

На месте работают врачи скорой и правоохранители.

По предварительным данным, из одной из машин на носилках забрали мужчину.

Напомним, что на днях мощный пожар пылал на столичном Подоле. Съехалось много пожарных и "скорых". Столб густого черного дыма был виден в других районах города.

Также сообщалось, что под Киевом произошла катастрофа на железной дороге – поезд сошел с рельсов.

Кроме того, Politeka.net писала, что минувшей ночью оккупанты ударили по жилому дому в Запорожье - количество погибших увеличилось до трех.