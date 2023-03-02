В Сети появились кадры с места, где можно увидеть, что в небо поднимаются клубы черного дыма, пишет Politeka.net.
Сначала предполагалось, что пожар произошел в складских помещениях, потом выяснилось, что горит СТО.
В настоящее время о пострадавших не сообщается.
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В то же время стало известно, что на перекрестке Оболонского проспекта и Героев Азова произошло Серьезное ДТП. Как сообщают паблики, в результате аварии один из автомобилей вылетел на пешеходную зону.
На месте работают врачи скорой и правоохранители.
По предварительным данным, из одной из машин на носилках забрали мужчину.
Напомним, что на днях мощный пожар пылал на столичном Подоле. Съехалось много пожарных и "скорых". Столб густого черного дыма был виден в других районах города.
Также сообщалось, что под Киевом произошла катастрофа на железной дороге – поезд сошел с рельсов.
Кроме того, Politeka.net писала, что минувшей ночью оккупанты ударили по жилому дому в Запорожье - количество погибших увеличилось до трех.