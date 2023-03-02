У ніч на 2 березня у місті Запоріжжя внаслідок ракетного удару сталося зруйнування з 5 по 1 поверхи п’ятиповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили рятувальники.

Станом на 04:30 було врятовано 9 осіб – їх госпіталізували для огляду. Евакуйовано 20 мешканців будинку.

Видомо, що серед врятованих вагітна жінка.

Спочатку повідомлялось про одну загиблу людину, згодом з’явилася інформація про ще одну жертву.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Також в Мережі з’явилися кадри з місця атаки. На них видно, що частина багатоквартирного будинка перетворилася на руїни.

За даними Запорізької ОВА, удар по житловому будинку, ймовірно, було завдано російськими ракетами С-300.

"Черговий терористичний акт здійснили війська Росії проти мирного населення! Годину тому ворог завдав ракетного удару (ймовірно С-300) по житловому будинку в обласному центрі. Снаряд зруйнував три поверхи", — заявили в ОВА.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки по Запоріжжю 9 жовтня загинули щонайменше 14 людей.

Додамо, що днями Україну сколихнула нова страшна звістка - внаслідок обстрілку загину рятувальники.

Також повідомлялось, що окупанти оточують Бахмут - що зараз відбувається на полі бою.

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