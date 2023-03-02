Как сообщают пропагандистские российские СМИ со сслыокй на телеграм-канал Baza, на авиационном заводе «Авиастар» в Ульяновске взорвался военно-транспортный самолет Ил-76 МД.

Взрыв прогремел во время испытаний. На данный момент известно об одном погибшем. Также сообщается о пяти пострадавших.

Испытания проводились при помощи воздуха под давлением.

«Из-за случившейся разгерметизации корпус самолета разрушился прямо в ангаре», - говорится в сообщении.

Ил-76 - советский тяжёлый военно-транспортный самолёт, первый в истории СССР военно-транспортный самолёт с турбореактивными двигателями.

Серийно производился в Узбекистане на Ташкентском авиационном производственном объединении. В 2010 году производство самолёта было официально перенесено в Россию на завод «Авиастар-СП» в Ульяновске.

Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов различного назначения, а также для эксплуатации на бетонированных и грунтовых аэродромах с прочностными характеристиками не ниже 0,6 МПа, способен выполнить посадку на ледовый аэродром Антарктиды.

Ориентировочная стоимость самолёта — 27 млн долларов США.

"Это бумеранг вам", "Гойда", "Да что ж такое!?", "Карма", - комментируют украинские пользователи соцсетей.

Ранее сообщалось о падении российского вертолета, на борту которого находились 9 человек.

Также сообщалось о последствиях взрывов на военном аэродроме в россии.

Кроме того, Politeka.net писала об украинском летчике, который, спас других ценой своей жизни.