Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, розбився гелікоптер Мі-8.
"Гелікоптер розбився неподалік від майданчика Лавозеро. На борту було вісім людей. Як мінімум, четверо отримали травми", - йдеться у повідомленні.
За іншими даними, на борту були дев'ять людей.
Зазначимо, Мі-8, та його модифікації, наймасовіший дворуховий гелікоптер у світі (загалом побудовано понад 17 тис. екземплярів усіх модифікацій); є наймасовішим гелікоптером в історії авіації.
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У грудні 2022-го року в Росії зазнали аварії відразу два вертольоти Мі-8.
Так, 16 грудня в Улан-Уде Мі-8 спалахнув при посадці в аеропорту, загинули троє людей.
Про нову катастрофу також Мі-8 стало відомо 19 грудня.
Машина розбилася у Магаданській області.
Під час посадки він врізався у будівельний вагончик, перекинувся на бік та згорів.
Членам екіпажу вдалося залишити салон до початку пожежі.
Нова авікатастрофа за участю Мі-8 сталася у Росії 27 січня в аеропорту Внуково.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу на нафтобазі у російському Туапсе. За деякими даними, результатом вибухів та подальшої пожежі стала атака безпілотників.
Також повідомлялось про падіння російського літака.
Крім того, Politeka.net писала, як російські гелікоптери знищуються українськими захисниками.