Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, розбився гелікоптер Мі-8.

"Гелікоптер розбився неподалік від майданчика Лавозеро. На борту було вісім людей. Як мінімум, четверо отримали травми", - йдеться у повідомленні.

За іншими даними, на борту були дев'ять людей.

Зазначимо, Мі-8, та його модифікації, наймасовіший дворуховий гелікоптер у світі (загалом побудовано понад 17 тис. екземплярів усіх модифікацій); є наймасовішим гелікоптером в історії авіації.

У грудні 2022-го року в Росії зазнали аварії відразу два вертольоти Мі-8.

Так, 16 грудня в Улан-Уде Мі-8 спалахнув при посадці в аеропорту, загинули троє людей.

Про нову катастрофу також Мі-8 стало відомо 19 грудня.

Машина розбилася у Магаданській області.

Під час посадки він врізався у будівельний вагончик, перекинувся на бік та згорів.

Членам екіпажу вдалося залишити салон до початку пожежі.

Нова авікатастрофа за участю Мі-8 сталася у Росії 27 січня в аеропорту Внуково.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу на нафтобазі у російському Туапсе. За деякими даними, результатом вибухів та подальшої пожежі стала атака безпілотників.

Також повідомлялось про падіння російського літака.

Крім того, Politeka.net писала, як російські гелікоптери знищуються українськими захисниками.