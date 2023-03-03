По словам очевидцев, в результате происшествия есть раненные и погибшие.

Как сообщает Radio Televizija Crne Gore, в столице Черногории неизвестный привел в действие взрывное устройство у входа в здание.

В момент взрыва в суде было много людей.

Очевидцы взрыва в Подгорице сообщают, что преступник, заложивший бомбу, погиб.

В результате взрыва ранения получили пять человек. Всего к медикам обратились семь человек.

Известно, что мужчине, который устроил взрыв, было 40 лет.

На опубликованных кадрах, сделанных сразу после взрыва, в частности, видно, что одного из пострадавших несут на носилках.

Известно, что один из пострадавших - адвокат.

🚨⚡️ -Une explosion est signalée dans la capitale du #Monténégro



Un inconnu a activé une #bombe près de l'entrée du tribunal. Il y a des blessés et des morts. pic.twitter.com/AQjbpE68Rk — M@nu l'info 🌎 (@Manu_Officiel4) March 3, 2023

Пользователи соцсетей высказывают соболезнования людям, пострадавшим от действий подрывателя.

Тем временем также стало известно, что в российском Краснодаре пожар вспыхнул в районе летного училища.

В МЧС заявили, что якобы "горит трава", но местные жители сообщают, что слышали звуки взрывов.

Напомним, ранее сообщалось о страшном ДТП в Киеве - иномарка на огромной скорости врезалась в прицеп коммунальной службы.

Также напомним о новом взрыве в Киеве.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Киевской области нашли три тела. Несчастные погибли от пуль российских захватчиков во время оккупации.

Их тела похоронил местный житель.

Второго марта в Бородянке прошла эксгумация.