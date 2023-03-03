Как сообщает Radio Televizija Crne Gore, в столице Черногории неизвестный привел в действие взрывное устройство у входа в здание.
В момент взрыва в суде было много людей.
Очевидцы взрыва в Подгорице сообщают, что преступник, заложивший бомбу, погиб.
В результате взрыва ранения получили пять человек. Всего к медикам обратились семь человек.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Артист похвастался, что сбежал из Украины, потому что имеет право на классную и комфортную жизнь: "Я свободный человек"
Страшное ДТП в Киеве, от авто мало что осталось: "На скорости 210 км/ч влетел в…"
Людей вывели на улицу: в центре Киева раздался мощный взрыв, на место ЧП слетелись спасатели
Эксперт рассказал, где и когда российские войска пойдут в наступление: предельный срок готовности
Известно, что мужчине, который устроил взрыв, было 40 лет.
На опубликованных кадрах, сделанных сразу после взрыва, в частности, видно, что одного из пострадавших несут на носилках.
Известно, что один из пострадавших - адвокат.
Пользователи соцсетей высказывают соболезнования людям, пострадавшим от действий подрывателя.
Тем временем также стало известно, что в российском Краснодаре пожар вспыхнул в районе летного училища.
В МЧС заявили, что якобы "горит трава", но местные жители сообщают, что слышали звуки взрывов.
Напомним, ранее сообщалось о страшном ДТП в Киеве - иномарка на огромной скорости врезалась в прицеп коммунальной службы.
Также напомним о новом взрыве в Киеве.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Киевской области нашли три тела. Несчастные погибли от пуль российских захватчиков во время оккупации.
Их тела похоронил местный житель.