Как пишет Politeka.net со ссылкой на руководителя Донецкой областной государственной администрации, в результате ночной атаки россияне разрушили школу.

"По предварительной информации, без пострадавших", - рассказал Кириленко.

На месте удара образовалась огромная воронка.

Кроме того, оккупанты били на Волновахском направлении - один человек ранен в Угледаре. Под обстрелами окрестности общины.

На Донецком направлении в Кураховской общине из Смерчей обстреляно Дачное — повреждены 4 двухквартирных и 6 частных домов, админздание и заведение культуры.

Между тем, в Авдеевке в течение ночи продолжались обстрелы по старой и центральной частям города. К счастью, обошлось без жертв.

В Бахмуте оккупанты убили одного человека, еще трое получили ранения.

В Торецком обществе повреждены админздание и Дом молитвы в Нью-Йорке. Повреждены 3 дома в Васюковке Соледарской общины и два дома в Часовом Яру.

А вот на Лисичанском направлении в Переездном Звановской громады повреждены и разрушены по меньшей мере десять домов.

Дома на трех улицах повреждены в Северске, еще один дом частично разрушен в Заречном Лиманской общине, рассказал Кириленко.

Напомним, женщина, выжившая в Запорожье, рассказала, как людей бросили на произвол судьбы.

Также сообщалось о новой масштабной атаке дронами-камикадзе.