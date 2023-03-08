Как сообщает Politeka.net с сообщаением на местные СМИ, страшная автокатастрофа произошла в Южной Корее, в юго-западном округе Сунчан.
Однотонный грузовик с удобрениями врезался в людей на парковке здания сельскохозяйственного кооператива, в котором проходили выборы его главы.
В результате наезда погибли три человека. Еще пятеро получили серьезные ранения. Также собщается об еще 120ти травмированных.
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По словам спасателей, число жертв может возрасти, поскольку пострадавшие в основном это люди пожилого возраста.
Пр предварительным данным, причиной ДТП является ошибка водителя.
Полиция выясняет точную причину аварии, предварительно придя к выводу, что она произошла из-за неправильного поведения водителя.
Напомним, ранее сообщалось о столкновении в небе недалеко от Рима двух самолетов. В результате один самолет рухнул на поле, второй - недалеко от жилых кварталов.
Оба пилота погибли.
Также сообщалось о тяжелом ДТП с участием работников правительства Армении. Автобус, в котором они ехали, разбился на дороге.
Кроме того, Politeka.net писала о страшной аварии в Киеве - от автомобиля мало что осталось.