Как сообщает Politeka.net с сообщаением на местные СМИ, страшная автокатастрофа произошла в Южной Корее, в юго-западном округе Сунчан.

Однотонный грузовик с удобрениями врезался в людей на парковке здания сельскохозяйственного кооператива, в котором проходили выборы его главы.

В результате наезда погибли три человека. Еще пятеро получили серьезные ранения. Также собщается об еще 120ти травмированных.

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По словам спасателей, число жертв может возрасти, поскольку пострадавшие в основном это люди пожилого возраста.

Пр предварительным данным, причиной ДТП является ошибка водителя.

Полиция выясняет точную причину аварии, предварительно придя к выводу, что она произошла из-за неправильного поведения водителя.

Напомним, ранее сообщалось о столкновении в небе недалеко от Рима двух самолетов. В результате один самолет рухнул на поле, второй - недалеко от жилых кварталов.

Оба пилота погибли.

Также сообщалось о тяжелом ДТП с участием работников правительства Армении. Автобус, в котором они ехали, разбился на дороге.

Кроме того, Politeka.net писала о страшной аварии в Киеве - от автомобиля мало что осталось.