Небольшой грузовик влетел в людей на парковке.

Как сообщает Politeka.net с сообщаением на местные СМИ, страшная автокатастрофа произошла в Южной Корее, в юго-западном округе Сунчан.

Однотонный грузовик с удобрениями врезался в людей на парковке здания сельскохозяйственного кооператива, в котором проходили выборы его главы.

(2nd LD) 3 dead, 5 seriously injured in truck crash in Sunchang https://t.co/223Lz8j4Yc — Yonhap News Agency (@YonhapNews) March 8, 2023

В результате наезда погибли три человека. Еще пятеро получили серьезные ранения. Также собщается об еще 120ти травмированных.

По словам спасателей, число жертв может возрасти, поскольку пострадавшие в основном это люди пожилого возраста.

3 dead, 5 seriously injured in truck crash in Sunchang https://t.co/QdrtiaXNmN pic.twitter.com/G0i4am5XDi — The Korea Times (@koreatimescokr) March 8, 2023

Пр предварительным данным, причиной ДТП является ошибка водителя.

Полиция выясняет точную причину аварии, предварительно придя к выводу, что она произошла из-за неправильного поведения водителя.

Напомним, ранее сообщалось о столкновении в небе недалеко от Рима двух самолетов. В результате один самолет рухнул на поле, второй - недалеко от жилых кварталов.

Оба пилота погибли.

Также сообщалось о тяжелом ДТП с участием работников правительства Армении. Автобус, в котором они ехали, разбился на дороге.

Кроме того, Politeka.net писала о страшной аварии в Киеве - от автомобиля мало что осталось.