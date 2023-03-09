В столице тревога продолжалась около семи часов, пишет Politeka.net.

«В течение этого времени рашисты выпустили практически все типы своего воздушного вооружения – начиная от баражирующих боеприпасов "Shahed" и до почти всего наименования крылатых ракет. Благодаря работе нашей ПВО, удары крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущены. Но, к сожалению, аэробалистическая ракета типа "Кинжал" (предварительная информация) попала в объект инфраструктуры», - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Все службы работают на месте, ликвидация последствий продолжается. Так, известно, что в Святошинском районе обломками ракеты ранены два человека - им оказывается медицинская помощь. Также обломки ракеты повредили автомобили.

Между тем стало известно, что во время ракетной атаки над Одесской ПВО сбили шесть ракет. Еще девять сбили над Николаевщиной.

Об этом сообщила начальница пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

В столице, напомним, задействованы частичные экстренные отключения электроэнергии.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после ракетной атаки из-за экстренных отключений электроэнергии 40% потребителей столицы без отопления. Водоснабжение работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось о начале экстренных отключений – где сегодня в Украине не будет света.

«Кинжал» – это авиационный ракетный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой. В России утверждают, что это оружие способно уничтожать боевые корабли НАТО, системы противоракетной обороны и наземные объекты.

Также Politeka.net писала о новой массированной ракетной атаке по Украине.

Она стала уже 15-й на энергетическую инфраструктуру.

"Для уменьшения рисков были превентивно применены ограничения во всех регионах. Продолжается возобновление работы энергосистемы, электроснабжение постепенно восстанавливается. В то же время в результате атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому ограничения будут применены в Житомирской, Харьковской и Одесской областях", - сообщили в Укрэнерго.

Ремонтные бригады уже выехали для устранения последствий обстрелов и возобновления питания.