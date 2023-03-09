В Золочевском районе Львовской области вражеская ракета упала в жилой зоне.

Жертвами атаки стали четыре человека, пишет Politeka.net.

"В момент падения ракеты они находились у себя дома. Завалы еще разбирают. Под ними могут находиться другие люди", - сообщил глава области Максим Козицкий.

Среди погибших – две женщины и двое мужчин.

В результате ракетной атаки произошел пожар, который уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

Тем временем стало известно, что над Днепропетровщиной силы ПВО воздушного командования "Схід" сбили семь вражеских ракет.

Враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками и ракетами. Прилеты – в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах. Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия.

Разрушения, как сообщается, серьезные. На местах работают соответствующие службы.

По Житомирщине оккупанты ударили дронами камикадзе. Пострадал один из объектов энергетической инфраструктуры. Без энергоснабжения около 150 тысяч абонентов. Энергетикам удалось заживить объекты критической инфраструктуры области.

В результате вражеского ракетного удара в Одесской области повреждены несколько линий электропередач и опора. Подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесчиной были сбиты 6 ракет и один беспилотный летательный аппарат.

Также сообщается об уничтожении 9 ракет разного типа над Николаевщиной.

Кроме того, стало известно, что из-за обстрелов повреждена последняя линия, питавшая Запорожскую АЭС. В настоящее время станция работает на дизельных генераторах.

В свою очередь, ДТЭК сообщает, что оккупанты атаковали 3 ТЭС ДТЭК

"Враг продолжает осуществлять массированные террористические атаки по энергетическим объектам Украины. Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

ОБНОВЛЕНО:

Появилась информация, что в Днепропетровской области один человек погиб и еще двое ранены из-за массированной ракетной атаки рашистов.

Напомним, новая массированная ракетная атака по Украине началась в ночь на 9 марта.

Начались экстренные отключения – где сегодня не будет света.

По предварительным данным, по Киеву оккупанты ударили ракетой типа «Кинжал» - появились первые кадры.