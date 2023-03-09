В российском городе Чита произошел взрыв в жилом доме.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ и паблики со ссылкой на МЧС, повреждения получили не менее пяти квартир.

«Разрушены 4-й и 5-й этажи», - сообщили спасатели.

На данный момент известно о трех пострадавших и восьми спасенных. Под завалами якобы остаются люди – спасательная операция продолжается.

Причиной взрыва стал бытовой газ.

Комментируя взрыв в российской многоэтажке, украинцы высказывают предположение, что так выглядит карма.

«Карма, все что они желают другим вернется к ним!»,

«Просто фортуна повернулась к ним другой стороной»,

«Так им и надо», «Раньше мы бы посочувствовали, а теперь просто безразлично…», - пишут украинцы, комментируя новый взрыв в России.

ОБНОВЛЕНО:

Число пострадавших при взрыве выросло до семи.

Напомним, минувшей ночью оккупанты вновь били по украинским городам ракетами, в том числе типа «Кинжал».

Есть погибшие и раненные. Так, в результате ударов на Львовщине в руины превратилось несколько жилых домов, в которых на тот момент находились люди.

Также появились кадры с места удара по Киеву.