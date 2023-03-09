Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора, возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
«По данным следствия, 9 марта 2022 года вооруженные силы РФ, в очередной раз пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели обстрел жилых массивов города Херсона и населенных пунктов Бериславского района. В областном центре вражеский снаряд попал в остановку общественного транспорта», – говорится в сообщении.
Три человека погибли на месте.
Также известно о по меньшей мере двое раненых.
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Кроме того, сообщается, что обстрелы города продолжаются.
В свою очередь Херсонская ОВА сообщает, что два человека погибли, находясь в тот момент на остановке. Обломки долетели до магазина и унесли еще одну жизнь.
"Обломки боеприпаса попали и в магазин - в помещении погибла женщина", - говорится в сообщении.
Очевидцы рассказывают: "У меня ходуном все пошло. Я сразу поняла, что где-то возле меня, возле моего дома. Остановка в 50 шагах от меня. Аленушку так жалко. Такая девочка была. Так жалко! Боже, и еще люди погибли".
Напомним, минувшей ночью Украина пережила новую массированную ракетную атаку.
По Киеву оккупанты ударили "Кинжалом".
Впоследствии выяснилось, что такой атаки еще не было – в чем ее особенность.