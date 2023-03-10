Во время массированного удара по Украине 9 марта войска России выпустили десятки ракет, среди которых "Калибр" и Х-101.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины опубликовали фотографии обломков ракет, сбитых украинскими силами, пишет Politeka.net.

Всего россияне выпустили по 10 областям Украины 81 ракету и 8 дронов.

В результате попаданий по критическим объектам в нескольких регионах возникли проблемы с отоплением и водоснабжением.

Вечером 9 марта оккупанты обстреляли ракетами территорию Запорожской области.

Об этом сообщают в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).



"Враг терроризирует гражданское население Запорожского края. Вечером российские ракеты продолжили крушить объекты критической инфраструктуры нашей области", – сообщили в областной государственной военной администрации.

К счастью, в результате ударов люди не пострадали.

«В результате прилетов пострадали объекты критической инфраструктуры. Возник пожар. По предварительной информации, повреждения получили два учебных заведения. В постройках вылетели окна. Было обесточено около 20 тысяч абонентов. Как следствие в некоторых районах отсутствовало отопление и водоснабжение», - рассказали городские власти.

Впрочем, стало известно, что возросло количество жертв в результате предварительного удара. Сначала, напомним, сообщалось о четырех погибших на Львовщине и одной жертве на Днепропетровщине.

Известно, что количество жертв возросло до шести.

"Российские ракеты сегодня унесли жизни шести украинцев. Мои соболезнования семьям", – сказал президент Зеленский в своем традиционном видеообращении.

Добавим, что россияне запускали ракеты по всем возможным направлениям и впервые применили сразу шесть сверхзвуковых ракет "Кинжал".

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, противник использовал большой спектр вооружения — почти все ракеты, которыми они часто наносят удары отдельно, а 9 марта решили осуществить массированный ракетный удар.

"Это делается для того, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны", - объяснил Игнат.

В свою очередь аналитики американского Института изучения войны отмечают, что россия 9 марта нанесла самый большой ракетный удар по Украине в 2023 году, вероятно, лишь для достижения целей кремлевской пропаганды.

Также эта атака никак не улучшит позиции вражеских российских войск на передовой.

"Кремль, вероятно, намеренно запустил ракеты, которые украинская система ПВО не может перехватить, чтобы добиться результатов в российском информационном пространстве, несмотря на сокращение запасов таких ракет", – предположили в ISW.

Напомним, что одним из "Кинжалов" оккупанты 9 марта ударили по Киеву.

Также сообщалось, что оккупанты ударили по остановке общественного транспорта.

Кроме того, Politeka.net писала, что жертв ракетной атаки могло быть больше.