Россияне на поле боя испытывают «снарядный голод» и ситуация для врага только усугубляется.

В соцсетях оккупанты жалуются, что с боеприпасами настоящая катастрофа.

Соответствующий «крик души» окупантов заметил известный украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Так, по словам окупантов, «проблемы не только у «Вагнеров», но и в других подразделениях.

«Скрести по сусекам приходится чуть ли не поштучно», - говорится в сообщении.

Оккупанты также выражают надежду, что экономия нужна для какого-то «хитрого плана». В противном случае они «в полном дерьме».

В последнее время о «снарядном голоде» в российской армии заявляли неоднократно.

Так, в разведке Минобороны Великобритании констатировали, что в последние недели дефицит боеприпасов российской артиллерии, вероятно, ухудшился до такой степени, что на многих участках фронта действует жесткое ограничение использования снарядов.

По словам экспертов, это почти наверняка являлось ключевой причиной того, почему ни одно российское формирование в последнее время не смогло совершить какие-либо значимые наступательные действия в оперативном плане.

«Россия почти наверняка уже прибегла к выдаче старых боеприпасов, ранее отнесенных к категории непригодных», - считают в разведке.

Напомним, ранее сообщалось, что будет, если россияне захватят Бахмут.

Также Politeka.net писала, что у Путина остался всего месяц – что будет дальше.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что оккупанты придумали, кого еще притащить на фронт.