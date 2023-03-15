Как сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко, речь идет о Су-24.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что после крушения в небо поднимается столб дыма и огня.

Самолет сбили защитники из 93-ей бригады.

Судьба пилота пока неизвестна.

Добавим, по официальным данным Генштаба ВСУ, к утру 15 марта россия потеряла в войне против Украины уже 304 самолета и 289 вертолетов.

Кроме того, потери в живой силе достигли цифры в 161 520 тысяч. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 980 окупантов.

Су-24 – советский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик с крылом переменной стреловидности. Разработка началась в начале 1960-х, в 1972 году был принят на вооружение ВВС СССР. Выпущено около 1200 самолетов в разных модификациях.

Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем ​​и ночью, в частности, на малых высотах с прицельным впечатлением наземных и надводных целей. Носитель тактических ядерных зарядов.

Напомним, ранее россияне нанесли новый ракетный удар по Харьковщине.

Также сообщалось, что оккупанты жалуются, что они оказались в "полном дерьме".