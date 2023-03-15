Как сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко, речь идет о Су-24.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что после крушения в небо поднимается столб дыма и огня.
Самолет сбили защитники из 93-ей бригады.
Судьба пилота пока неизвестна.
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Добавим, по официальным данным Генштаба ВСУ, к утру 15 марта россия потеряла в войне против Украины уже 304 самолета и 289 вертолетов.
Кроме того, потери в живой силе достигли цифры в 161 520 тысяч. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 980 окупантов.
Су-24 – советский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик с крылом переменной стреловидности. Разработка началась в начале 1960-х, в 1972 году был принят на вооружение ВВС СССР. Выпущено около 1200 самолетов в разных модификациях.
Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в частности, на малых высотах с прицельным впечатлением наземных и надводных целей. Носитель тактических ядерных зарядов.
Напомним, ранее россияне нанесли новый ракетный удар по Харьковщине.
Также сообщалось, что оккупанты жалуются, что они оказались в "полном дерьме".