В полиции рассказали обстоятельства произошедшей в Оболонском районе столицы трагедии

Как сообщает Politeka, там, на улице Семьи Кульженко произошло смертельное ДТП.

«27-летний водитель мотоцикла «Кавасаки», двигаясь по проезжей части в сторону улицы Полярной, столкнулся с задней частью автомобиля «Шкода», который двигался в попутном направлении и выполнял маневр разворота в разрешенном месте», - рассказали в полиции обстоятельства автокатастрофы.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил страшные травмы и скончался в карете скорой медицинской помощи.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего.

Причины трагедии будут окончательно установлены после соответствующих экспертиз.

Напомним, ранее сообщалось, что удар был такой силы, что водитель мотоцикла пролетел десятки метров.

Также сообщалось о еще одном страшном ДТП в Киеве - люди погибли, от автомобиля мало что осталось.

Кроме того, Politeka.net писала об аварии, которая произошла под Киевом – авто влетело в людей.