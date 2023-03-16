Окуупанты даже не пытаются особо укреплять позиции на запорожском направлении.
Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.
"Очень плохое положение россиян вдоль Азовского побережья. Запорожский фронт растянут на 300 км, в глубину 80-100 км и упирается в само побережье. Удержать его с военной точки зрения не может ни одна армия мира, если другая более-менее оснащена и выполняет наступательные операции.
Сколько бы россияне не нагнали войск на Запорожский фронт - наши войска выведут на побережье, а затем "разрежут и раздвинут" врага. Отсутствие определенных дорог для обороны - они сейчас выполняют оборонительные мероприятия исходя из задач отхода. Россияне обкапывают практически всю линию обороны (300 км) от Запорожья до Донецка - с запада на восток - лишь одной линией.
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А дальше пытаются окопаться на участках в каждом селе - точечная оборона 100км глубину фронта, причем в шахматном порядке. Как раз для того, чтобы прикрывать отступающие войска. То есть они изначально готовятся к отступлению.
Если бы они готовились к реальной обороне запорожского фронта - было бы минимум 3-4 линии обороны от Васильевки, Орехово, Гуляйполя, Новоселки, Угледара до Волновахи. А этого просто нет, там даже одна лини не везде есть. В некоторых местах разрыв составляет десятки километров и нет оборонительных укрепелний", - отметил Роман Свитан.
Напомним, на поле боя заметили важные изменения – «это хороший знак».
Также сообщалось, что россияне придумали, кого еще можно притащить на фронт.
Кроме того, Politeka.net писала о новом ракетном ударе по Харькову.