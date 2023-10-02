Политтехнолог Олег Постернак прокомментировал информацию The Wall Street Journal о том, что Запад не достаточно подготовил украинских бойцов к новой техники и поэтому она менее эффективна и ломается.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Начнем с того, что любые западные медиа остаются всего лишь медиа с определенной интерпретацией. То есть говорить, что это на 100% факт или правда, сложно. Потому что те же западные медиа перед полномасштабной войной разные картины апокалиптического характера рисовали касательно судьбы Украины. Как видим, не сбылось», - отмечает Олег Постернак.

Тем не менее, констатирует он, в этом сообщении есть определенные детали, которые могли бы быть реальностью. Начнем с того, объясняет эксперт, что у многих НАТОвских инструкторов и офицерского состава вряд ли есть за плечами серьезный опыт конкретных боевых действий. Естественно, продолжает он, это накладывает отпечаток на процесс обучения, на процесс интеграции Украины с НАТОвскими стандартами в том числе.

«С другой стороны, я приведу в пример ту хохму, которая по социальным сетям гуляет: нужно думать не об интеграции Украины в состав НАТО, а НАТО нужно интегрироваться в Украину. Потому что украинская армия за полтора года уже продемонстрировала успешные кейсы ведения боевых действий, прежде всего эти кейсы касаются войны 4-ого поколения, по крайней мере элементы войны 4-ого поколения, к чему, возможно, не все страны Североатлантического альянса готовы» - рассказывает Олег Постернак.

Поэтому, заключает гость программы, НАТОвский армии по большому счету и НАТО как военно-политическому содружеству стран Запада евроатлантической оси нужно вынести уроки из российско-украинской войны и использовать это для переформатирования своей главной статьи.

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