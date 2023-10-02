Об этом он рассказал на своем канале.

«Российская энергосистема очень уязвима. А еще важный момент, что у Украины сейчас появилось гораздо больше средств поражения вот этих энергообъектов. Если раньше у нас было пару видов беспилотников, то сейчас у нас целая линейка этих беспилотников, на ближние, дальние расстояния», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, у Украины есть чем уничтожать объекты энергетической инфраструктуры на территории россии, и остановить это будет практически невозможно. Как отметил Борис Тизенгаузен, такие атаки будут создавать для россиян дополнительные непредвиденные проблемы.

«Да, у россиян там и логистические проблемы возникнут, и всякие другие. Но, если мы говорим о ценности человеческой жизни, что путина может остановить то, что области в россии повергнуться в тьму, то мы сильно ошибаемся», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, получилось наоборот: ситуация на Токмакском направлении неожиданно изменилась после вражеских контратак.

Также Politeka сообщала, что это разрушит их планы: ВСУ раскусили план оккупантов в направлении Токмака, что происходит на передовой.