Политолог Алексей Буряченко сообщил, что сейчас в мире все чаще говорят о необходимости владения ядерным оружием.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Это уже новый виток холодной войны, он сейчас уже начинается. Возможно, еще не все геополитические игроки включились в этот процесс, но это действительно уже так. По всему миру мы наблюдаем увеличение военных бюджетов, все начинают говорить о необходимости разработки ядерного оружия», – сообщил Алексей Буряченко.

По словам политолога, уже многие лидеры разных стран обсуждают, что размещение ядерного оружия на территории государств сейчас остается единственным залогом безопасности. Как отметил Алексей Буряченко, технологии развиваются, создается новое вооружение, которое уже может представлять угрозу гораздо более глобальную.

«Это уже может быть угроза не на уровне государств или просто инструмент сдерживания, а очень опасный террористический инструмент», - заявил Алексей Буряченко.

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