Минулої ночі російські загарбники традиційно атакували територію України, на фронті ніч була теж дуже непростою.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Повітряні Сили України, за ніч знищено десятки повітряних цілей.

Як зазначається, уночі 3 жовтня російські окупанти атакували 31 ударним БпЛА «Shahed» та крилатою ракетою «Іскандер-К».

Пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму: «шахедів» – із мису Чауда, КР «Іскандер-К» – з району Джанкой.

«Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід» у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей», - уточнили в Повітряних Силах.

Знищити вдалося тридцять повітряних цілей: 29 «Shahed-131/136» та одну крилату ракету «Іскандер-К».

Також з’явилися подробиці з поля бою. Згідно з даними Генштаба ЗСУ, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Українські захисники знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

У свою чергу боєць ЗСУ, який веде свій телеграм «Бахмутський демон», в якому розповідає про обстановку на цій ділянці фронту, повідомив, що вночі важкі бої були біля Андріївки.

За його словами, групи окупантів намагаються наближатися до відбитих у них позицій.

«Працює арта, десь танчик. Зараз все тримаємо. Також під ранок безпосередньо в місті Бахмут в одному з будинків був виявлений і ліквідований снайпер..», - розповів «демон».

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