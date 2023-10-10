Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Америка сейчас будет обращать пристальное внимание на ситуацию в Израиле.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Кто-то же снабжает ХАМАС ракетами, дронами, вооружением разной модификации, различными данными, может быть, даже космической, спутниковой разведки, спецсвязью. Ну в общем кто-то всем этим снабжает, есть там чей-то след», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, Израиль – это еще одно место в мире, где вспыхнула война, и еще одно место, куда сейчас будет обращать свое пристальное внимание Америка. Как отметил Дмитрий Спивак, весь остальной мир, в том числе и арабский мир, и страны Ближнего Востока, Персидского залива, будет наблюдать за действиями Америки.

«Посмотрите, какая завязка в мире, насколько всё между собой взаимосвязано», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, Украину впутали в войну ХАМАС и Израиля, скандальные подробности: «Уже запускается нарратив...».

Также Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика рассказала о сестре, которая живет в Израиле: «Впервые в жизни...».