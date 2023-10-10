Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что в Израиле за несколько дней до вторжения ХАМАС были массовые беспорядки.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Когда военные ХАМАС приземлились на дельтапланах, они обеспечили безопасность местности для штурма границ уже элитными подразделениями. Сам ХАМАС показывал кадры, где на самокатах, велосипедах какие-то ехали голодранцы. Но на самом деле всё было не совсем так, я не исключаю, что там был спецназ», - заявил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, ХАМАС подорвал взрывчаткой заграждения на границе и потом уже растягивал бульдозерами. Как отметил Борис Тизенгаузен, у многих возник вопрос, где же были израильские военные, почему они не были готовы. Дело в том, что за несколько дней до начала вторжения в Израиле устраивали массовые беспорядки.

«И Израиль перебросил туда значительную часть и полицейских, и военных, плюс еще в праздник опасались всплеска террористических актов, беспорядков. И ХАМАС просчитал абсолютно всё, по крайне мере те, кто за ним стоит», - заявил Борис Тизенгаузен.

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