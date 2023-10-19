Одной из самых горячих точек на театре военных действий на сегодняшний день является город Авдеевка в Донецкой области. Здесь российские оккупанты бросили большие силы, попытавшись очень быстро, мощным штурмом взять Авдеевку.

Вынужден констатировать, что за последние двое суток оккупанты достигли определенных тактических успехов, в частности в районе террикона. У них серьезные силы по количеству бронетехники, личного состава и основное – огневой поддержки. Хотя сами оккупанты признали, что этот стратегически важный объект в районе Авдеевки захватить им не удалось. Как не удалось и выполнить главную задачу – захват города и украинских оборонных укреплений на Авдеевском коксохимическом заводе.

По информации Генштаба ВСУ, враг активно атаковал Первомайское и Северное, успеха не имел. Более тяжелая ситуация у Красногоровки, периодически враг доходит до железной дороги, но ему закрепиться не дают. Около террикона оккупанты активно наступали, однако занять высоту не смогли. Уточняется район Новомихайловки.

Оккупанты наступают на авдеевском направлении по меньшей мере тремя батальонами, используют десятки единиц бронетехники, авиацию и т.д. Но особых успехов нет. В чем же причина таких неудач "второй армии мира"?

Во-первых, сама по себе Авдеевка это очень сложный для агрессора плацдарм. Россияне после неудачного начала штурма начали сравнивать этот город с другим населенным пунктом Донецкой области, Бахмутом — но Авдеевка станет для окупантов значительно более проблемным участком фронта.

Причина этого проста. Авдеевка, в отличие от Бахмута, была прифронтовым городом еще с 2014 года. То есть, все эти восемь лет ВСУ строили укрепления.

Особо укрепленным районом считается территория Авдеевского коксохимического завода. Авдеевский коксохим можно сравнить с "Азовсталью", но сравнение будет не в пользу мариупольского гиганта - именно потому, что здесь, в Авдеевке, готовились к наступлению россиян все это время. И эту подготовку признают даже россияне, которые говорят о том, что украинские укрепления здесь в прямом и переносном смысле бетон.

Во-вторых, россияне за полтора года войны, после Угледара и Бахмута, после той же Авдеевки, не сделали никаких серьезных выводов. Или у них уже нет других ресурсов (кроме живой силы, которую еще есть, где мобилизовать) для того, чтобы эти выводы сделать — и изменить свою тактику.

Пока она очень напоминает одновременно и угледарские "мясные штурмы", и жуковскую тактику советской армии времен Второй мировой войны. Мобилизированные, слабо подготовленные российские войска массированно атакуют позиции Сил обороны Украины, понесут серьезные потери, отходят, переформатируются и пополняют новым "мясом". А потом все повторяется снова и снова.

Как уже было сказано, "успешность" подобных попыток российские войска почувствовали на себе еще в прошлом году под Угледаром. Но до сих пор продолжают использовать именно такой подход к организации наступательных действий. С таким же нелестным результатом.

На эту тактику уже начали сетовать сами россияне. Этот формат наступления даже получил специальное название - "мурадовщина", в честь генерала Рустама Мурадова, который именно таким образом фактически стер об украинские укрепления войска, подготовленные для штурма Угледара.

Но Авдеевку оккупанты продолжат штурмовать и дальше. Потому что на этом населенном пункте Донецкой области связано много разных причин.

Авдеевка является очень удобным местом для контроля за Донецком и транспортными артериями окупантов. Позиции вокруг нее позволяют контролировать северные окраины Донецка и Ясиноватой, южные окраины Горловки, а также скоростную трассу М04 "Донецк - Горловка".

Кстати, на днях именно на трассе Ясиноватая-Горловка был взорван мост, после чего оккупанты получили серьезные логистически-транспортные проблемы. А возможность точных ударов Сил обороны Украины даже по далеким объектам, не говоря уже о таких близких и удобных, — ВСУ продемонстрировали в ночь с 16 на 17 октября атаками на аэродромы в Бердянске и Луганске.

Также контроль над Авдеевкой фактически является контролем за группировкой российских войск, расположенным в районе Донецка. Это позволяет ВСУ держать под огневым контролем пункты постоянной дислокации, склады из БК и всю военную инфраструктуру оккупантов. Поэтому россияне пытаются отодвинуть ВСУ от Авдеевки и от самого Донецка на расстояние как минимум до 30 км.

Влияет на решение русского военного командования и политический фактор. Владимир Путин одно время приказал захватить всю территорию так называемых "ДНР" и "ЛНР". Этот приказ был отдан еще в прошлом году, но с тех пор оккупанты почти не продвинулись — по крайней мере, идея захвата 100% территории Донецкой области по-прежнему выглядит фантастикой. И одним из самых проблемных мест именно Авдеевка.

Так что штурмы этого города-крепости продолжатся и дальше. И, скорее всего, с аналогичным угледарским итогом. Авдеевка, о которой сами оккупанты уже говорят, как о втором Бахмуте, на самом деле имеет все шансы стать для них более серьезной проблемой. Со значительно большими потерями.

Напомним, Министерство обороны Великобритании отметило, что наступление российских сил на Авдеевку Донецкой области — это, вероятно, самая значительная наступательная операция, проведенная Россией как минимум с января 2023 года. Однако из-за нехватки и медленного прогресса им не удастся захватить город в ближайшей перспективе.

Дмитрий Снегирев