Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что после удара по больнице в Секторе Газа почему-то не образовалась воронка.

Об этом он рассказал на своем канале.

«ЦАХАЛ провел двойную проверку, и после этого опубликовали заявление о двойной проверке и заявили, что у них есть неоспоримые доказательства того, что это не они. Если посмотреть на фотографии, то место удара находилось не в больнице, место удара было на парковке», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, само попадание, если посмотреть фотографии, не повредило даже тротуарную плитку. Как отметил Борис Тизенгаузен, также нет воронки от падания ракеты, что тоже вызывает немало вопросов.

«И это один из аргументов ЦАХАЛ, что это не их авиабомба. Ну это не следы от удара авиабомбы, явно здесь было гораздо что-то меньшее. Мы в Украине видели, что такое попадание ракеты», - заявил Борис Тизенгаузен.

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