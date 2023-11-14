Об этом он рассказал на своем канале.
«При современных средствах разведки очень тяжело скрыть перевозку. Возить снаряды какими-то грузовиками, по несколько грузовиков там в неделю – это небольшие объемы. Для того, чтобы говорить о сотнях тысяч, миллионах, это должны идти поезда или огромные автомобильные колонны, которые это везут», - сообщил Александр Мусиенко.
По словам военного эксперта, пока такие случаи перевозки китайского оружия в больших объемах в россию не фиксируются. Как отметил Александр Мусиенко, небольшое количество оружия может и доставляют, но увеличение военной помощи точно зафиксируют разведки других стран, это невозможно скрыть.
«На самом деле, у нас фиксировались китайские снаряды на фронте, но это те, которые были на складах Северной Кореи, и они, очевидно, были еще раньше туда переданы», - заявил Александр Мусиенко.
Как писала ранее Politeka, потери сильно выросли: на одном из направлений оккупанты приготовили ловушку ВСУ, какая обстановка.
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