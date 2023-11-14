Военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что китайские снаряды, которые мы фиксировали на фронте, передавала россии Северная Корея.

Об этом он рассказал на своем канале.

«При современных средствах разведки очень тяжело скрыть перевозку. Возить снаряды какими-то грузовиками, по несколько грузовиков там в неделю – это небольшие объемы. Для того, чтобы говорить о сотнях тысяч, миллионах, это должны идти поезда или огромные автомобильные колонны, которые это везут», - сообщил Александр Мусиенко.

По словам военного эксперта, пока такие случаи перевозки китайского оружия в больших объемах в россию не фиксируются. Как отметил Александр Мусиенко, небольшое количество оружия может и доставляют, но увеличение военной помощи точно зафиксируют разведки других стран, это невозможно скрыть.

«На самом деле, у нас фиксировались китайские снаряды на фронте, но это те, которые были на складах Северной Кореи, и они, очевидно, были еще раньше туда переданы», - заявил Александр Мусиенко.

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