Военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что в Авдеевке из-за огромных потерь в технике враг вынужден больше применять пехоту.

Об этом он рассказал на своем канале.

«В Авдеевке враг имеет незначительные тактические успехи, но они не повлияли на то, что Авдеевка уже либо стала окружена, либо фактически сейчас является угрозой нашим подразделениям. То есть, наши силы сдерживают северные и южные фланги для того, чтобы не допускать непосредственного окружения, и ведут борьбу в самой Авдеевке», - сообщил Александр Мусиенко.

По словам военного эксперта, враг несколько изменил тактику и подходы, потому что по сравнению с предыдущими этапами, когда в этих волнах штурмовых в течение месяца применялась в огромном количестве техника, сейчас количество этого оружия и техники уменьшилось. Как отметил Александр Мусиенко, сейчас фиксируется большее количество пехотных волн.

«Но, как обычно, угрозу традиционно представляет авиация российских войск. Кроме того, это артиллерия, которой враг еще может действовать», – заявил Александр Мусиенко.

Как писала ранее Politeka, боец ВСУ указал на важный нюанс в новых данных о потерях врага: «Очень показательно».

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