Военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что сейчас важно не допустить переход войны исключительно в позиционную фазу.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Сейчас мы видим проявление маневренной войны, оно сейчас происходит на левобережье Херсона. Это то, о чем наше командование говорит, генерал Залужный писал для статьи в «The Economist», о важности возвращения к полноценной маневренной войне и недопущения перехода этой войны исключительно в позиционную фазу», - сообщил Александр Мусиенко.

По словам военного, сейчас идет борьба за эту маневренную войну. Как отметил Александр Мусиенко, если посмотреть на ситуацию на Левобережье, наносятся удары системно по Югу, по тылу, не просто выявляется концентрация сил, средств врага, его склады, расположение, но и наши военные бьют также по штабам разного звена.

«Для чего это делают? Для того, чтобы повредить координацию и связь между силами врагами для того, чтобы они не могли реализовывать эффективно свои планы по обороне», - заявил Александр Мусиенко.

Как писала ранее Politeka, операция больше обычной: ВСУ начали активные действия на левом берегу, что проиходит на передовой.

Также Politeka сообщала об успехе с подвохом: ВСУ на левом берегу придется менять план продвижения, с чем это связано.