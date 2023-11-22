Военный эксперт Григорий Тамар прокомментировал слова лидера Америки Джо Байдена, который сравнил путина с ХАМАСом, а также заверил всех, что США будут поддерживать Украину и Израиль, чтобы завершить эти две войны. Об этом эксперт сообщил в эфире Politeka Online.

"Мой вам совет, а вы попробуйте ударить по территории россии, посмотрите чем закончится. Я подозреваю, что ничем, а ударьте потом еще раз, а если спросят кто стрелял, скажите Люксембург. Я серьезно говорю, это то что мы делаем 50 лет. Ну что, Залужного в угол поставят, сладкого его на банкете лишат?", - спросил эксперт.

Специалист добавил, что сейчас происходит третья мировая война, а значит Украина должна делать то что она в состоянии делать. И нужно бить оккупанта там, где руки достают и США будут помогать столько же, сколько и раньше. Непонятно, почему США не поставляли Украине ракеты для Хаймарсов дальнего радиуса.

Как эксперт выяснил, американцы имели определенный план по перевооружению собственных войк. И согласно этому плану США будут ставить себе на вооружение более современные вооружения, а ракеты дальнего действия для Хаймарсов передадут Украине. Все из-за того, что США думают линейно и у них очень плохо с фантазией. Зато американцы умеют очень хорошо считать деньги и даже лучше, чем кто либо еще. Поэтому они подходят к данному вопросу систему и соблюдают свои интересы.

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