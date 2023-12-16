Военный эксперт Александр Коваленко предполагает, что оккупанты могут снова попробовать оккупировать Харьковскую область, но наступление на Одессу пока нереально. Об этом специалист рассказал в интервью ТСН.

Согласно его высказываниям, пополняя военные подразделения десятками тысяч новобранцев, не имеющих соответствующей подготовки или надлежащего оснащения для боевых действий, в Кремле могут решить использовать этот резерв, направив его в сторону Харькова.

Некоторый временный прогресс в поселках и городах на границе может иметь место, но он будет прекращен и ликвидирован рано или поздно. Шансов на захват значительной территории Харьковской области, особенно самого Харькова, у них нет.

Александр Коваленко считает нереальным нападение на Одессу, поскольку для этого оккупантам необходимо сначала захватить Николаев и Николаевскую область. В настоящее время боевые действия разворачиваются на левобережной части Херсонской области, где ВСУ расширяют плацдарм.

По мнению эксперта, для успешного наступления на Одессу российским войскам необходимо иметь, по крайней мере, 30 батальонно-тактических групп, которые должны быть высокопрофессиональными и истощенными современной техникой и вооружением. Кроме того, они должны иметь надежную систему управления и обеспечения от продуктов до боеприпасов и топлива для военной техники.

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