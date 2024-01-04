Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что за успешные удары ВСУ по Крыму нужно благодарить именно британские Storm Shadow, эти ракеты позволили нам работать по полуострову очень точно.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Storm Shadow. Штаб-квартира Черноморского флота, так поразить, это большое достижение, я считаю. Вообще все операции по Крыму – это очень успешные действия», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Поэтому, убежден он, если уж говорить о главном оружии ВСУ 2023 года, то это будет Storm Shadow, и здесь важно само количество. По словам эксперта, здесь работало не только британское оружие, ракеты похожи, но французы считают, что SCALP-EG тоже играет важную свою роль в этой войне. Поэтому, констатирует он, можно говорить о французских и британских ракетах, они достаточно серьезные.

Как отмечает эксперт, «Новочеркасск» - это тоже работа Storm Shadow, вообще эти ракеты дают нам возможность действовать дистанционно, работать по объектам врага в Крыму очень точно, его потенциал там уменьшается.

«Давайте признаем, это у нас единственные фактически крылатые ракеты, позволяющие поражать такие цели. «Нептун» противокорабельная, но это несколько иная специфика, она тоже считается крылатой, но все же этих больше, очевидно, и мы видим, как они работают», – отмечает Александр Мусиенко.

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