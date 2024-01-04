Об этом он рассказал на своем канале.
«Storm Shadow. Штаб-квартира Черноморского флота, так поразить, это большое достижение, я считаю. Вообще все операции по Крыму – это очень успешные действия», - подчеркивает Александр Мусиенко.
Поэтому, убежден он, если уж говорить о главном оружии ВСУ 2023 года, то это будет Storm Shadow, и здесь важно само количество. По словам эксперта, здесь работало не только британское оружие, ракеты похожи, но французы считают, что SCALP-EG тоже играет важную свою роль в этой войне. Поэтому, констатирует он, можно говорить о французских и британских ракетах, они достаточно серьезные.
Как отмечает эксперт, «Новочеркасск» - это тоже работа Storm Shadow, вообще эти ракеты дают нам возможность действовать дистанционно, работать по объектам врага в Крыму очень точно, его потенциал там уменьшается.
«Давайте признаем, это у нас единственные фактически крылатые ракеты, позволяющие поражать такие цели. «Нептун» противокорабельная, но это несколько иная специфика, она тоже считается крылатой, но все же этих больше, очевидно, и мы видим, как они работают», – отмечает Александр Мусиенко.
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