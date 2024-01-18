Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал ситуацию на Купянском направлении и рассказал, какие планы сейчас у россиян и удастся ли им достичь успеха.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как рассказывает эксперт, на Купянском направлении возобновились активные боевые действия, хотя они и не утихали, но сейчас добавилась интенсивность, враг увеличил количество штурмов. По его словам, россияне пытаются выйти на плацдарм в районе Сеньковки, захватить этот населенный пункт. Кроме того, добавляет эксперт, добавились бои в районе Ивановки, а еще враг не оставляет попыток перейти и форсировать реку Оскол севернее Купянска.

«Эти направления блокируются, нашим силам известны эти планы, осуществляется комплексная операция, предусматривающая активную оборону. Это когда не просто оборачиваются наши подразделения, но и пытаются выходить в рейды контратак с целью, чтобы не допустить продвижения врага, использовать момент, нанести ему мощный удар», - объясняет Александр Мусиенко.

В то же время он отмечает, что на Купянском участке ситуация неоднородна, да, враг ведет наступательные действия здесь, пытается прорваться, но на некоторых подступах они осуществляют минирование позиций. А это, констатирует эксперт, означает, что россияне пытаются оградиться и обезопасить себя от украинских контратак.

«Этот фланг всегда будет угрозой, потому что нависание россии с северо-востока им выгодно. Таким образом они пытаются вытаскивать наши войска, не давать нам действовать на других направлениях, концентрировать здесь. Это направление важно с точки зрения прорыва на северную часть Донецкой области», - отмечает Александр Мусиенко.

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