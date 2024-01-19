Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что детально спрогнозировать ход боевых действий на 2024 год никто не может, но точно можно сказать, что в Крыму будет адский сезон.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По мнению эксперта, эту ситуацию прояснят исключительно боевые действия, это единственный критерий, а спрогнозировать можно, что россия не добьется оперативно-стратегических успехов в этом наступлении. В то же время, добавляет он, россия может добиться тактических успехов, к этому нужно быть готовыми.

«Это первая половина 2024 года. А дальше я допускаю, что при определенных условиях Украина может несколько изменить сценарий и отвоевать определенные территории, но опять-таки тактического локального характера. Поэтому я не думаю, что принципиально существенно может эта карта измениться на самом деле», - рассуждает Александр Мусиенко.

Как он отмечает, у нас многие уже обжигались в прогнозах, в частности, по поводу того, что ВСУ зайдут в Крым и т.д. Эксперт объясняет, что такие моменты предусмотреть нельзя, ведь, например, когда враг теряет фланг и линия фронта осыпается, мы не можем сказать сразу, как далеко зайдут наши войска, это будет 15 или 150 километров.

«Но я точно могу прогнозировать, что Крым будет демилитаризироваться стремительно в 2024 году. Удастся ли нам этим воспользоваться по суше? Здесь есть вопросы. Но чтобы снизить военную мощь российских войск в Крыму, я вижу, это консенсус всех. Об этом говорит президент, об этом говорит главнокомандующий, об этом говорят наши западные партнеры и пишут все СМИ», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, будет ли война между НАТО и россией в 2025 году.

Также Politeka писала, что Биркадзе рассказал, какую сумму помощи Украина ожидает от партнеров в 2024 году.





