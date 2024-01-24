Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что россия снова потеряла дорогой и важный самолет, в этом году – Ил-76 в белгороде, который, очевидно, доставлял штурмовиков на Лиманское направление.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как отмечает эксперт, в белгородской области уничтожен Ил-76, а это основной военно-транспортный самолет. То есть, объясняет он, россия использует именно его для перебрасывания личного состава штурмовых групп разного пошиба и просто российских мобилизованных, то есть эти самолеты используются активно, а вот один больше летать не сможет.

«Вероятно, так же и здесь, те более 60 человек на борту – это были очередные штурмовики, которые, не исключено, что через 2-3 дня должны оказаться где-то в районе Сеньковки или где-то на Лиманском направлении», - утверждает Александр Мусиенко.

Так что, констатирует он, это достижение, уничтожен очень дорогой и важный военно-транспортный самолет, выполняющий колоссальные логистические функции. К тому же, добавляет эксперт, эти самолеты осуществляют оперативную переброску баллистических ракет, в частности, к системам С-300, которыми россияне обстреливают Харьковщину.

«Надо сказать, кстати, что украинским силам хорошо известно, где враг прячет пусковые установки, хорошо известны те места на территории белгорода, где они задвигают и прячут свои С-300 пусковые и откуда совершают террористические атаки Харькова и Харьковщины. Поэтому по ним тоже будет прилетать. И не надо говорить в российской пропаганде, искажать факты, мол, это Украина бьет по мирным городам. Украина бьет по военным целям, потому что россия оттуда обстреливает территорию Харькова», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман прокомментировал заявление адмирала Роба Брауэра о том, что Альянсу нужно готовиться к войне с россией в ближайшие 2 десятилетия.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, может ли Трамп действительно быстро закончить войну с россией.





