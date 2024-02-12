Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал информацию о наличии у российских военных Starlink и объяснил, как они их достали и кто в этом виноват.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Это (ред. – Starlink) коммерческая структура и фактически, вы же понимаете, приобрести его не проблема. То есть его приобрести не проблема, сам Starlink, и доставить, например, купить где-нибудь в Европе, потом поставить в Дубае, потом отправить посылками какими-нибудь тоже», - отмечает Александр Мусиенко.

А вот ключевое, объясняет он, это работа спутников, насколько Starlink может работать на территории россии, если не там, то на оккупированных украинских территориях. Так что, констатирует эксперт, этот вопрос непосредственно уже к Илону Маску, потому что компания Starlink может ограничивать действие спутников в той или иной точке планеты. К тому же, добавляет он, мы видим, как активно российская пропаганда разгоняет всю эту тему, что у них тоже есть Starlink, поэтому увидим, что из этого получится и чем закончится эта история.

«То есть не проблема, что они купили Starlink, они их могут купить. Проблема в том, что они имеют доступ к спутнику, это составляет для нас вызовы и угрозы. И тогда возникает вопрос к Илону Маску, и тогда возникает вопрос к компании. Поэтому этот момент вот важнее всего исследовать», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что происходит на Купянском направлении.

Также Politeka писала о том, что Манн прокомментировал слова Борреля о том, что ситуация на Ближнем Востоке – большой котел, который может взорваться.