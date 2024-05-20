В 2014 году, когда Луганск был оккупирован, Артем Филенко с семьей переехал в Херсон и там их также ждала оккупация.

В 2014 году, когда конфликт охватил Луганск, Артем Филенко вместе с семьей перебрался в Херсон. После вторжения в 2022 году он решил остаться в городе, надеясь на его увольнение. В настоящее время он занимает должность главного дирижера в Херсонском областном музыкально-драматическом театре им. Николая Кулиша.

Артем родился на Донетчине, начал карьеру в Луганске, где работал помощником дирижера и солистом оркестра в Муниципальном театре эстрадной музыки, затем как дирижер и артист оркестра в областном академическом украинском музыкально-драматическом театре, а также член. В Херсоне семья Филенко нашла новый дом и возможности для работы в театре, куда они переехали во время отпуска, совпавшего с началом вооруженного конфликта в Луганске. Туда они вернулись только раз – нужно было забрать вещи.

"Это был очень трудный и долгий путь, потому что пришлось проехать две линии фронта. Где-то через месяц перед Дебальцевским котлом. То есть, котел уже был и мы по этой линии котла ехали обратно за вещами", - говорит мужчина.

Переезд в Херсон стал для семьи Филенко началом нового жизненного этапа. Они остались там работать в театре, где нашли открытую дверь и новые возможности. Во время оккупации Херсона Артем избегал прямого контакта с кафирами, выбирая безопасные пути перемещения по городу.

"Здесь в оккупации я пытался не попадаться на глаза окупантов, ходить по таким тропинкам, которые уже натоптаны, и я знаю, что точно не будет там никаких блокпостов, поэтому даже за оккупацию ни одного блокпоста не прошел", — говорит он.

Увольнение Херсона стало для семьи настоящей радостью. Артём, несмотря на девятимесячный перерыв в игре на трубе, решил выйти на центральную площадь города и сыграть украинский гимн. Этот момент стал символом возрождения и надежды для него и его семьи. Несмотря на сложности жизни в условиях войны, Артем и его супруга продолжают работать в театре, создавая музыкальное оформление к спектаклям и концертным программам. Артем поделился, что творческий процесс во время обстрелов является вызовом, но чувствует поддержку и потребность в продолжении своей работы, ведь зрители ждут новых творческих проектов.

Источник: Суспільне .

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