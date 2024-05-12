Командир подразделения ВСУ Денис Ярославский сообщил о том, что враг свободно вошёл в серую зону.

Об этом он написал у себя на странице в Фейсбук.

"Волчанск... сложно. Сегодня ударная аэроразведка 1 СБ 57 бригады остановила продвижение "Шторм Z", бригадная арта сработала великолепно и добила роту Z вместе с их техникой огневой поддержки. Но враг стягивает резервы. Начались уличные бои, город окружают. Говорю это, потому что мы можем погибнуть и правду никто не услышит. А зачем тогда все?!", - написал Ярославский.



Он сообщил о проблемах с фортификацией.



