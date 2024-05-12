Командир подразделения ВСУ Денис Ярославский сообщил о том, что враг свободно вошёл в серую зону.
Об этом он написал у себя на странице в Фейсбук.
"Волчанск... сложно. Сегодня ударная аэроразведка 1 СБ 57 бригады остановила продвижение "Шторм Z", бригадная арта сработала великолепно и добила роту Z вместе с их техникой огневой поддержки. Но враг стягивает резервы. Начались уличные бои, город окружают. Говорю это, потому что мы можем погибнуть и правду никто не услышит. А зачем тогда все?!", - написал Ярославский.
Он сообщил о проблемах с фортификацией.
Он сообщил о проблемах с фортификацией.
"Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошёл в серую зону, по всей линии кордона, которая впринципе не должна была быть серой!
За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство или умышленный саботаж! Теперь мы снова теряем людей, территории и делаем то, что уже делали в сентябре 22 го", - написал Ярославский.
Новая страшная атака: дома вспыхнули, как факелы.
Прямое попадание: к утру от домов остались только руины, стена и лестница.
Ей было всего 12 лет – новая трагедия всколыхнула Украину.