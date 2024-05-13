Силы обороны продолжают отпор вооруженной агрессии со стороны российской федерации, продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации в Харьковской области.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, в Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется.

«Ведутся боевые действия на направлениях Пильная – Лукьянцы, Пыльная – Глубокое, Пыльная – Олейниково, Муром – Бугроватка. Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелечья – Глубокое, Олейниково – Глубокое, Олейниково – Лукьянцы, Муром – Старица, Плетеновка – Тихое», - говорится в сводке.

Ведутся бои за город Волчанск. В Генштабе ВСУ подчеркивают, что враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с потерями.

«В настоящее время враг имеет тактический успех. Спланированы меры по уничтожению противника, вклинившегося в нашу оборону», - сообщили в Генштабе.

Тем временем, аналитики Deep State констатируют, что враг фактически занял населенные пункты Мороховец-Олейниково-Зеленое и продолжает свое движение в направлении села Липцы. Продолжаются активные бои за Лукьянцы, которые враг почти полностью оккупировал.

Оккупанты пытаются закрепиться в Глубоком, предпринимаются попытки продвигаться пехотой, но находятся под постоянным огнем, в частности, FPV-дронов Сил Обороны, что значительно усложняет передвижение.

"Но, к сожалению, их это не останавливает", - сообщают аналитики.

Кроме того, противник продолжает подбираться к Волчанску, закрепляться в окрестностях для дальнейшего захода в город. Украинские защитники встречают оккупантов огнем и прилагают усилия, чтобы сдержать напор.

Оккупанты сосредоточились на попытках закрепиться на имеющихся рубежах для дальнейшего продвижения.

«Поражение со стороны Сил Обороны усложняет движение, враг местами перегруппировывается и большее внимание сосредоточил на обстрелах населенных пунктов, используя тем самым возможность завести дополнительные резервы», - говорится в отчете Deep State.

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