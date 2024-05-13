Под артиллерийским и минометным огнем врага за минувшие сутки находились более 30-ти населенных пунктов Харьковской области.

Согласно официальным данным, за минувшие сутки украинские войска на Купянском направлении отбили 9 атак, в том числе в районах н.п. Петропавловка, Берестово в Харьковской области.

На Харьковском направлении отбито 12 атак, в том числе в районах н.п. Лукьянцы, Волчанск, Бугроватката.

Эвакуация мирного населения продолжается.

Тем временем появились новые заявления по поводу фортификационных сооружений вокруг Волчанска Харьковской области.

Так, глава Волчанской МВА утверждает, что фортификации вокруг города были, но из-за постоянных обстрелов возводить их было непросто.

«Все было построено. Но, может быть, не так плотно. Волчанск после деоккупации полтора года находится под постоянным обстрелом. И минометов, и артиллерии. От Волчанска до границы – 4 километра. Было очень тяжело строить фортификационные сооружения», – заявил Тамаз Гамбарашвили в эфире «Радио Свобода».

В свою очередь журналист Юрий Бутусов сообщил, какими, по его мнению, могут быть действия оккупантов в ближайшее время.

«Прогноз по поводу действий противника на сутки: россияне будут пытаться продвинуться дальше в зону жилой застройки Волчанска, продвинуться на направлении Старицы, зацепиться за застройку Липцев и Терновой. Битва продолжается, враг продолжает действовать активно, поэтому обстановка очень напряженная», - подчеркнул Бутусов.

Журналист добавил, что всем подразделениям на направлении очень нужны дроны.

«Обстановка остается сложной, российские войска владеют инициативой за счет общего численного превосходства, заранее спланированных действий на широком фронте, но предпосылок для прорыва нашего фронта на данный момент нет», – отметил журналист.

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