Сили оборони продовжують відсіч збройної агресії з боку росіїської федерації, триває розгортання резервів для стабілізації ситуації на Харківщині.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.

«Ведуться бойові дії на напрямках Пильна - Лук’янці, Пильна - Глибоке, Пильна - Олійникове, Муром - Бугруватка. Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча - Глибоке, Олійникове - Глибоке, Оліникове - Лук’янці, Муром - Стариця, Плетенівка – Тихе», - йдеться у зведенні.

Ведуться бої за місто Вовчанськ. В Генштабі ЗСУ підкреслюють, що ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами.

«На даний час ворог має тактичний успіх. Сплановано заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону», - повідомили в Генштабі.

Тим часом аналітики Deep State констатують, що ворог фактично зайняв населені пункти Мороховець-Олійникове-Зелене та продовжує свій рух в напрямку села Липці. Тривають активні бої за Лук'янці, які ворог майже повністю окупував.

Окупанти намагаються закріпитися в Глибокому, здійснюються спроби просуватися піхотою, але перебувають під постійним вогнем, зокрема, FPV-дронів Сил Оборони, що значно ускладнює пересування.

«Але, на жаль, їх це не зупиняє», - повідомляють аналітики.

Крім того, противник продовжує підбиратися до Вовчанська, закріплятися на околицях для подальшого заходу в місто. Українські захисники зустрічають окупантів вогнем і докладають зусилля, щоб стримати натиск.

Окупанти зосередилися на спробах закріпитися на наявних рубежах для подальшого просування.

«Ураження з боку Сил Оборони ускладнює рух, ворог місцями перегруповується та більшу увагу зосередив на обстрілах населених пунктів, тим самим використовує можливість завести додаткові резерви», - йдеться у звіті Deep State.

Останні новини України:

Нова страшна атака: будинки спалахнули, як смолоскипи.

Їй було всього 12 років - нова трагедія сколихнула Україну.

Пряме влучання: на ранок від будинків залишилися тільки руїни, стіна і сходи.