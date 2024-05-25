Войска России в субботу днем ​​ударили по строительному гипермаркету в спальном районе Харькова. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что, по предварительным данным, был прилет в спальном районе Харькова в плотной гражданской застройке.



"Предварительно прилет в спальном районе города, в плотной гражданской застройке. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все соответствующие службы будут работать на месте попадания". Позже Терехов добавил, что, по предварительной информации, попадание произошло в строительный гипермаркет. "Имеем информацию о жертвах и пострадавших - нуждается в уточнении", - добавил он. Появились первые фото с места попадания российских КАБ в строительный гипермаркет в Харькове.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что оккупанты ударили по гражданской торговой инфраструктуре, в результате чего возник пожар. Число пострадавших уточняется.

Позже он уточнил, что в строительный гипермаркет попали два российских КАБа, в результате чего возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. Синегубов заявил, что количество погибших возросло до двух.



"Имеем большое количество людей, пропавших без вести. Многие ранены", - заявили Терехов.



По информации от руководства магазина, на момент удара в помещении могло находиться около 200 человек. Также известно о 15 работниках гипермаркета, которые не выходят на связь - мэр Харькова Терехов.

Перед этим Синегубов сообщил, что россияне ударили КАБом по Купянск-Узловому. По меньшей мере пять человек получили ранения, повреждены автомобиль экстренной помощи и один гражданский автомобиль.





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