В Харьковской области вражеская армия сбавила темпы атак но, возможно, россияне будут готовиться к наступательным действиям.

Россияне создали в Харьковской области два плацдарма в глубину примерно на пять-семь километров, в ширину – 13-15 километров.

Об этом заявил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

По его словам, для создания плацдармов оккупанты задействовали около 15% сил и средств, которые там находились.

Также военный отметил, что российская армия понесла большие потери, но они не являются критическими для России.

Кроме того, Гетьман акцентировал, что задача вражеской армии заключается в том, чтобы подобраться ближе к Харькову и бить по городу из ствольной артиллерии.

Как говорил Гетьман, оккупанты хотят "подойти" ближе к Харькову на расстояние 10-15 км или даже 5 км, но воплотить такие планы россиянам не удастся.

Российской армии помешают линии обороны Вооруженных сил Украины, которые там возведены.

"Приезжал туда президент Украины, там проводилась Ставка верховного главнокомандующего ВСУ, отчитывались руководители соответствующих военно-гражданских администраций. По их данным, фортификации построены достаточно серьезные, и шансы россиян подойти к Харькову – минимальны", – резюмитровал Гетьман.

Как сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, противник продолжает попытки продвигаться на Харьковском направлении, создавая условия для приближения к самому городу Харькову.

Однако, сил для захвата города у россиян нет.

Подходы оккупантов связанны с отвлечением украинских сил и резервов с других направлений.

Источник: Еспресо.TV, телеканал FREEДОМ.

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