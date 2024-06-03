Оккупанты ударили по Змиевской общине Харьковской области, пишет Politeka.net с сообщением на Харьковскую ОВА.
Ударов было не менее пяти.
«В результате произошли попадания на территорию комплекса отдыха, погиб один гражданский мужчина, данные устанавливаются. Ранения получили двое гражданских – мужчина и женщина», - сообщили в ОВА.
В результате атаки также повреждены дома базы отдыха.
Добавим, в Харькове завершены аварийно-спасательные работы в пятиэтажном доме. Жертвами атаки россиян стали семь человек.
"Отдельные фрагменты восьмого человека передали сотрудникам полиции для последующего ДНК. Пострадали 26 человек", - сообщали в ОВА.
Кроме того, напомним, что 1 июня россияне нанесли ракетный удар по Балаклее Изюмского района.
"На момент удара в двух домах находились 12 человек: 4 взрослых (из них - одна беременная женщина) и 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет. Возник пожар. У всех двенадцати пострадавших - состояние средней тяжести, у одного ребенка - острая реакция на стресс. Госпитализированы в больницу", - сообщали в ОВА о последствиях.
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