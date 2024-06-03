Оккупанты после полуночи нанесли массированные ракетные удары – есть первые подробности о последствиях.

Оккупанты ударили по Змиевской общине Харьковской области, пишет Politeka.net с сообщением на Харьковскую ОВА.

Ударов было не менее пяти.

«В результате произошли попадания на территорию комплекса отдыха, погиб один гражданский мужчина, данные устанавливаются. Ранения получили двое гражданских – мужчина и женщина», - сообщили в ОВА.

В результате атаки также повреждены дома базы отдыха.

Добавим, в Харькове завершены аварийно-спасательные работы в пятиэтажном доме. Жертвами атаки россиян стали семь человек.

"Отдельные фрагменты восьмого человека передали сотрудникам полиции для последующего ДНК. Пострадали 26 человек", - сообщали в ОВА.

Кроме того, напомним, что 1 июня россияне нанесли ракетный удар по Балаклее Изюмского района.

"На момент удара в двух домах находились 12 человек: 4 взрослых (из них - одна беременная женщина) и 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет. Возник пожар. У всех двенадцати пострадавших - состояние средней тяжести, у одного ребенка - острая реакция на стресс. Госпитализированы в больницу", - сообщали в ОВА о последствиях.

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