Харків потрясли нові вибухи – ворог атакував місто ракетами, потрапивши до громадянської інфраструктури, повністю знищено 4-й та 5-й поверхи одного з під'їздів.

Нічні удари по Харкову забрали життя трьох людей, кількість постраждалих зросла до 23. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Серед постраждалих – медичний працівник і поліцейська, які прибули на місце вибуху», - додав очільник міста.

Як повідомили в Харківській ОВА, ворог знову застосував тактику подвійного удару, в той час, як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці.

За попередніми даними, окупанти вдарили ракетами С-300. Усі влучання - виключно цивільна інфраструктура.

Повністю знищено 4-й та 5-й поверхи одного з підʼїздів.

Серед поранених дві дитини - хлопчик та дівчинка 12 років.

Під завалами можуть знаходитися люди. Аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованого житлового будинку тривають.

Нагадаємо, що російські окупанти також атакували ракетами Київ. Сили ППО знищили всі цілі.

Через падіння уламків виникла пожежа в нежитловий будівлі в Голосіївському районі. Попередньо, жертв немає.

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