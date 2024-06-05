Украинские силы начали привлекать дополнительные ресурсы для удержания фронта, в настоящее время на этом участке действует серьёзная эшелонированная оборона.

На Волчанском направлении в последние 72 часа украинские защитники успешно атакуют вражеские позиции, что подтверждается сообщениями самих оккупантов в российских пабликах. На севере Волчанска удалось взять в плен 60 оккупантов, детальнее о ситуации на горячей точке рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Военный эксперт пояснил, что российские войска получили задачу связать украинские силы на этой территории, но зашли слишком глубоко, что стало фатальной ошибкой.

По его словам, такая тактика свидетельствует о недальновидности командиров, так как продвижение на 10 километров с имеющимися силами и средствами равносильно самоубийству. Всего в операции было задействовано около 10 тысяч личного состава.

№Они попали в капкан. Мы начали привлекать силы и средства, чтобы удержать фронт. Сейчас там достаточно серьезная эшелонированная оборона" - заметил эксперт.

Он заметил, российские войска попали в ловушку, и украинские силы начали привлекать дополнительные ресурсы для удержания фронта. В настоящее время на этом участке действует серьёзная эшелонированная оборона, а Вооружённые силы Украины начали активно контратаковать по различным позициям. У россиян не хватает резервов, чтобы противостоять этому, отметил военный аналитик.

В течение этого времени врагу не удалось укрепить свои позиции, и украинские силы начали вытеснять их, создавая небольшие окружения и беря оккупантов в плен.

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