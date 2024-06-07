Свитан отметил, что уничтожение этой ремонтной базы было одной из первоочередных задач, как только украинские войска получили достаточное количество ракет. По его словам, таких целей на Донбассе еще сотни, но из-за нехватки ракет не удается поразить большинство из них.

Вооруженные силы Украины также уничтожили колонну вражеской техники в Суджанском районе России. Город Суджа находится в нескольких десятках километров от российско-украинской границы, где Россия сосредоточила около 10 тысяч оккупантов для наступления на Сумы.

"Это была важная задача, мы осуществили это, как только смогли и получили нужную технику. То есть, как только появилась возможность накрыть колонну, то использовали стандартный способ – уничтожается первая и последняя машины" - делится эксперт.

Свитан пояснил, что перемещения колонн были тщательно отслежены. Как только появилась возможность атаковать, был использован стандартный метод: сначала уничтожаются первая и последняя машины, после чего оставшаяся техника становится легкой мишенью, так как не может двигаться.