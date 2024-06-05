Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру, сегодня, 5 июня, в 10:20, российские войска сбросили на с. Северное г. Торецк, вероятно, управляемую авиационную бомбу «КАБ-250».

Бомба взорвалась возле продовольственного магазина.

«В результате атаки врага по населенному пункту телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получил 44-летний мужчина. Четыре женщины от 68 до 86 лет госпитализированы с осколочными ранениями», - сообщили в прокуратуре страшные последствия атаки и показав фото с места удара, на котором земля залита кровью.

В настоящее время женщинам оказывается медицинская помощь.

Ранее в прокуратуре сообщили, что оккупанты атаковали Михайловку авиабомбой и артиллерией.

По данным следствия, 3 июня российская армия нанесла удар по с. Михайловка Новогродовской территориальной громады, вероятно, скинув на мирных жителей авиабомбу «УМПБ Д-30СН». В результате атаки погибла 84-летняя женщина.

Впоследствии оккупанты снова обстреляли населенный пункт. На этот раз они использовали РСЗО «Смерч». Попадание произошло по территории частного сектора, где от полученных травм, несовместимых с жизнью, умер 12-летний мальчик, а его мама 43-х лет получила ранение.

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