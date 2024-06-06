Трагедия произошла в Чехии, пишет Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.
В Чехии столкнулись два поезда: четыре человека погибли, десятки — пострадали.
На данный момент известно, что пассажирский поезд RegioJet проехал мимо остановочного знака.
Поезд, в котором находились около 300 человек, следовал из Чехии в Украину. А именно – в город Чоп.
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым. Удар был такой силы, что первый вагон, в котором находились люди, почти уничтожен.
Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан этой ночью заявил, что в результате катастрофы погибли четыре человека, еще более 20 пассажиров получили ранения.
Также известно, что среди тех, кто находится в тяжелом состоянии есть дети.
На месте работают все необходимые службы.
Трагедию прокомментировал премьер-министр Чехии Петр Фиал. Он назвал то, что произошло большой трагедией и выразил свои соболезнования пострадавшим.
Местные жители, ставшие свидетелями катастрофы, рассказывают, что звук столкновения поездов был в такой громкости, словно рухнул дом.
На данный момент неизвестно, есть ли среди пострадавших и погибших украинцы.
Пользователи соцсети Х выражают свои соболезнования семьям погибших и пострадавших.
«О нет. Как такое может произойти в наше время?!?"
«Соболезнования всем, кто потерял своих родных»,
«Главное, чтобы было меньше пострадавших и погибших».
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