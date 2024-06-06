На железной дороге произошла жуткая катастрофа, столкнулись два поезда – первые подробности и кадры с места.

Трагедия произошла в Чехии, пишет Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

В Чехии столкнулись два поезда: четыре человека погибли, десятки — пострадали.

На данный момент известно, что пассажирский поезд RegioJet проехал мимо остановочного знака.

Поезд, в котором находились около 300 человек, следовал из Чехии в Украину. А именно – в город Чоп.

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым. Удар был такой силы, что первый вагон, в котором находились люди, почти уничтожен.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан этой ночью заявил, что в результате катастрофы погибли четыре человека, еще более 20 пассажиров получили ранения.

Также известно, что среди тех, кто находится в тяжелом состоянии есть дети.

На месте работают все необходимые службы.

Трагедию прокомментировал премьер-министр Чехии Петр Фиал. Он назвал то, что произошло большой трагедией и выразил свои соболезнования пострадавшим.

Местные жители, ставшие свидетелями катастрофы, рассказывают, что звук столкновения поездов был в такой громкости, словно рухнул дом.

На данный момент неизвестно, есть ли среди пострадавших и погибших украинцы.

Пользователи соцсети Х выражают свои соболезнования семьям погибших и пострадавших.

«О нет. Как такое может произойти в наше время?!?"

«Соболезнования всем, кто потерял своих родных»,

«Главное, чтобы было меньше пострадавших и погибших».

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