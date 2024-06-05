Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру, сьогодні, 5 червня, о 10:20, російські війська скинули на с. Північне м. Торецька, ймовірно, керовану авіаційну бомбу «КАБ-250».

Бомба вибухнула поблизу продовольчого магазину.

«Внаслідок атаки ворога по населеному пункту тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримав 44-річний чоловік. Четверо жінок віком від 68 до 86 років ушпиталені з осколковими пораненнями», - повідомили в прокуратурі страшні наслідки атаки і показавши фото з місця удару, на якому земля залита кров'ю.

Наразі жінкам надається медична допомога.

Раніше в прокуратурі повідомили, що окупанти атакували Михайлівку авіабомбою та артилерією.

За даними слідства, 3 червня російська армія нанесла удар по с. Михайлівка Новогродівської територіальної громади, ймовірно, скинувши на мирних жителів авіабомбу «УМПБ Д-30СН». Внаслідок атаки загинула 84-річна жінка.

Згодом окупанти знову обстріляли населений пункт. Цього разу вони використали РСЗВ «Смерч». Влучання відбулось по території приватного сектору, де від отриманих травм, несумісних з життям, помер 12-річний хлопець, а його матір 43 років дістала поранення.

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